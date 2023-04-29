Здоровье 29 апреля 2023, 00:16 Названы виды спорта, помогающие бороться с тревожностью Йога поможет справиться с тревожностью

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Некоторые виды спорта помогают справиться с тревожностью и стрессом. Об этом сообщили «Белновости».

Среди дисциплин, которые помогают улучшить эмоциональное состояние, — йога, бег, пешие прогулки, пилатес, плавание и силовые упражнения. При этом важно не количество упражнений, а регулярность их выполнения.

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Чтобы стать более энергичным, можно попрыгать со скакалкой или заняться активными танцами, уточнило издание «Экономика сегодня».