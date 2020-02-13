Названы виды боли, при которых нужно срочно вести детей к врачу

Врачи из Татарстана рассказали о нескольких типах боли, которые нельзя игнорировать у детей. Если ребенок начал жаловаться на них, его срочно нужно вести на обследование.

Медики считают, что любые беспричинные головные боли — причина проверить ребенка, пишет местное издание «События».

«Беспричинные головные боли — это всегда серьезно. Если у ребенка голова болит хотя бы два-три дня без явной на то причины, это уже повод обратиться к специалисту. Артериальная гипертония, например, помолодела, возможных заболеваний — множество», — объяснил главный детский хирург Татарстана Владимир Филатов.

Не меньше внимания нужно уделить болям в животе, потому что часто родители лечат детей самостоятельно и по незнанию пропускают аппендицит, гастрит, инфекции или куда более серьезные болезни.

Причиной бежать в поликлинику главный детский инфекционист Минздрава Татарстана Владимир Анохин назвал рвоту, неоднократный жидкий стул и температуру.

«Болючие» прыщи на лице или теле ребенка тоже должны настораживать. По-хорошему любое гнойное образование — требует осмотра.

«Особенности кровоснабжения в области лица приводит к тому, что, порой, банальный гнойничок или акне распространяются дальше и приводят к смертельно опасным ситуациям», — добавил детский хирург Владимир Филатов.

Он напомнил, что всевозможные мази и народные средства хороши только на первых этапах воспаления, когда речь о запущенных гнойниках и фурункулах, надо идти к врачу.

Ранее онкологи назвали первые признаки рака кожи. Одним из первых симптомов были названы растущие родинки, незаживающие ранки, и пятна, по цвету отличающиеся от веснушек и родинок.