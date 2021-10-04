Названы условия заражения ковидом от российских летучих мышей

Научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Илья Артюшин рассказал, что в России было обнаружено несколько штаммов ковида, однако вероятность заразиться от них крайне низкая. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Ученые протестировали образцы двух сотен летучих мышей разных видов и обнаружили несколько штаммов коронавируса, однако SARS-CoV-2 среди них не оказалось. Артюшин пояснил, что в России заражена даже не каждая десятая мышь, и далеко не все виды.

При этом вероятность инфицирования повышается, если человек имеет серьезную болезнь, например, ВИЧ-инфекцию, либо же он потребляет критический низкий объем белка, имеет терапию при аутоиммунных состояниях и после перенесенной трансплантации.

«Наиболее вероятна передача человеку вируса при серьезных проблемах с иммунитетом… Обычно такие состояния возникают, когда-либо совсем плохо с питанием — состояние, которое нечасто встречается в нашей современной спокойной жизни… Либо какая-то болезнь, например, онкологическое заболевание, связанное с иммунными клетками крови, или заболевание, которое лечат иммуносупрессорами: трансплантация органа, аутоиммунное заболевание», — указал Артюшин.

При таких заболеваниях здоровью может быть нанесен вред даже при общении с кошками и собаками, подытожил эксперт.