Названы условия, при которых возникает риск смерти от ковида

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала условия, при которых риск смерти от ковида увеличивается в несколько раз. По ее словам, совсем недавно ученым удалось обнаружить влияние трех генов на тяжесть течения этой инфекции. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

Влияние генов МАРТ, PIGN и CCR5 распространяется на острую фазу ковида, а также на его последствия, в том числе на неврологические осложнения. Кроме того, смерть от инфекции во многом зависит от сопутствующих заболеваний пациента.

«Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», — сообщила Баранова.

Усугубить положение больного ковидом могут и другие инфекции. Также шансы на выживание уменьшаются у заядлых курильщиков. В некоторых случаях врачи предвидят опасность по анализам крови.

«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина. Наконец, тяжесть протекания заболевания коронавирусом можно оценить с помощью аутоантител к интерферонам — это можно сделать до наступления болезни», — заключила специалист.