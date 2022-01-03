Названы условия, при которых алкоголь становится смертельным

Для человека смертельно опасная доза алкоголя зависит от состояния, в котором он его употребляет. У тех, кто выпивает спиртное в подавленном настроении, объем дозы, которая может стать смертельной, понижается на 30-40%, рассказал академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

В беседе с Ura.ru он отметил, что когда оценивался в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам, он ввел понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе.

«Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40%, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — объяснил Гундаров.

Как отметил профессор, в приподнятом настроении организм человека может выдержать больше алкоголя, чем в обычном состоянии.

«Когда пьют от радости, счастья, успеха, устойчивость организма к алкоголю увеличивается на те же 30-40%», — уточнил Гундаров.

В новогодние праздники распространено алкогольное отравление, напомнил замдиректора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологии доктор медицинских наук Сергей Хотимченко. Он призвал россиян соблюдать культуру употребления алкогольных напитков.

Бутылки с алкогольной продукцией необходимо оформлять так же, как пачки сигарет, с предупреждением о вреде для здоровья. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В беседе с «360» он пояснил, что информации, которая есть сейчас на бутылках с алкоголем, недостаточно, а надпись о вреде для здоровья чрезмерного употребления спиртного вводит людей в заблуждение.