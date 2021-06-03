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    03 июня 2021, 17:45

    Названы условия опасности черной плесени для россиян

    Екатерина Керсипова

    Первые новости о черной плесени появились несколько месяцев назад из ковидной «столицы» мира — Индии. Там зараза сильно осложняет состояние больных и переболевших коронавирусом. При каких условиях она опасна для россиян? Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ.

    Названы условия опасности черной плесени для россиян

    По словам Поповой, которую процитировало РИА «Новости», черная плесень, как и любая другая инфекция, становится особенно опасной для человека с ослабленным иммунитетом. Кроме того, она может разбушеваться в условиях пандемии.

    «Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных COVID, <…> может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии», — сказала Попова.

    Для того, чтобы избежать страшной заразы, глава ведомства напомнила россиянам простые профилактические меры: носить перчатки и маски, не пренебрегать антисептиками и по возможности держать дистанцию.