Названы условия опасности черной плесени для россиян

Первые новости о черной плесени появились несколько месяцев назад из ковидной «столицы» мира — Индии. Там зараза сильно осложняет состояние больных и переболевших коронавирусом. При каких условиях она опасна для россиян? Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ПМЭФ.

По словам Поповой, которую процитировало РИА «Новости», черная плесень, как и любая другая инфекция, становится особенно опасной для человека с ослабленным иммунитетом. Кроме того, она может разбушеваться в условиях пандемии.

«Высокая влажность и высокая температура — это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных COVID, <…> может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии», — сказала Попова.

Для того, чтобы избежать страшной заразы, глава ведомства напомнила россиянам простые профилактические меры: носить перчатки и маски, не пренебрегать антисептиками и по возможности держать дистанцию.