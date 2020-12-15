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    15 декабря 2020, 23:26

    Названы условия для вакцинации переболевших COVID-19

    Анатолий Минкин

    Пациенты, перенесшие заражение коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, сформировали у себя антитела. Но срок их действия не долог, поэтому они могут пропасть через несколько месяцев. Однако у переболевшего может останется т-клеточный иммунитет, который встанет на защиту организма при риске инфицирования.
    Названы условия для вакцинации переболевших COVID-19

    Вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией журналисты сайта kp.ru задали вопрос помощнику министра здравоохранения России Алексею Кузнецову. Он заявил, что пока подходов к вакцинации переболевших граждан нет.

    «Но если вы точно знаете, что перенесли ковид, пока на прививку записываться не стоит. В то же время важно продолжать соблюдать все защитные меры: маска, дистанция, антисептики. Риск повторного заражения на сто процентов не исключен», — заявил он.

    При этом он отметил, что если вирус станет сезонным и будет приходить каждый год, как грипп, то прививку стоит поставить всем, даже тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.

    Работающий в красной зоне врач Дмитрий Барановский посоветовал переболевшим гражданам следить за уровнем антител IgG. По его словам, когда этот показатель снижается ниже 10, то это значит, что иммунитета к возбудителю практически нет.

    Масштабную вакцинацию населения в России уже начали. В регионы поступили первые партии препаратов «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от лаборатории центра «Вектор».