Названы условия для вакцинации переболевших COVID-19

Пациенты, перенесшие заражение коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, сформировали у себя антитела. Но срок их действия не долог, поэтому они могут пропасть через несколько месяцев. Однако у переболевшего может останется т-клеточный иммунитет, который встанет на защиту организма при риске инфицирования.

Вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией журналисты сайта kp.ru задали вопрос помощнику министра здравоохранения России Алексею Кузнецову. Он заявил, что пока подходов к вакцинации переболевших граждан нет.

«Но если вы точно знаете, что перенесли ковид, пока на прививку записываться не стоит. В то же время важно продолжать соблюдать все защитные меры: маска, дистанция, антисептики. Риск повторного заражения на сто процентов не исключен», — заявил он.

При этом он отметил, что если вирус станет сезонным и будет приходить каждый год, как грипп, то прививку стоит поставить всем, даже тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.

Работающий в красной зоне врач Дмитрий Барановский посоветовал переболевшим гражданам следить за уровнем антител IgG. По его словам, когда этот показатель снижается ниже 10, то это значит, что иммунитета к возбудителю практически нет.

Масштабную вакцинацию населения в России уже начали. В регионы поступили первые партии препаратов «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от лаборатории центра «Вектор».