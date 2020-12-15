Названы условия для вакцинации переболевших COVID-19
Вопрос, стоит ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией журналисты сайта kp.ru задали вопрос помощнику министра здравоохранения России Алексею Кузнецову. Он заявил, что пока подходов к вакцинации переболевших граждан нет.
«Но если вы точно знаете, что перенесли ковид, пока на прививку записываться не стоит. В то же время важно продолжать соблюдать все защитные меры: маска, дистанция, антисептики. Риск повторного заражения на сто процентов не исключен», — заявил он.
При этом он отметил, что если вирус станет сезонным и будет приходить каждый год, как грипп, то прививку стоит поставить всем, даже тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.
Работающий в красной зоне врач Дмитрий Барановский посоветовал переболевшим гражданам следить за уровнем антител IgG. По его словам, когда этот показатель снижается ниже 10, то это значит, что иммунитета к возбудителю практически нет.
Масштабную вакцинацию населения в России уже начали. В регионы поступили первые партии препаратов «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» от лаборатории центра «Вектор».