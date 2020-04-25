Названы условия для прекращения передачи коронавируса

Ученым только предстоит выяснить, вырабатывает ли организм человека антитела к COVID-19, но существует мнение, что, если 60% россиян выработают иммунитет к инфекции, коронавирус перестанет передаваться от человека к человеку.

Подобную точку зрения высказал глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, эпидемиологические процессы в случае наличия иммунитета у 60% населения, становятся менее активными. Попова подтвердила, что достоверных данных о повторном заражении COVID-19 у исследователей нет.

«Но надо иметь ввиду, что от 5 до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ. Они и могут болеть не один раз одним и тем же», — сообщила глава службы.

Попова рассказала о начале популяционного исследования на антитела, к которому приступили российские ученые. Она также обратила внимание на появление экспресс-тестов. Они помогут определить людей, которые могут свободно перемещаться или идти на работу.

Академик РАН, профессор Михаил Пальцев заявил, что коронавирусная инфекция, как любое сезонное заболевание, имеет два пика заболеваемости. Поэтому осенью можно снова ждать появления инфицированных россиян, но не в таком количестве, как этой весной.