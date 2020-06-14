Названы улучшающие сон напитки

Чтобы избавиться от бессонницы не стоит лишний раз принимать лекарства. Ученые выяснили, что быстро заснуть и улучшить качество сна помогут теплое молоко, ромашковый чай и вишневый сок.

Американские ученые провели исследование и выяснили, какие напитки избавляют от бессонницы и помогают как следует выспаться. Результаты научной работы опубликовал журнал PLOS Biology.

Чтобы хорошо спать, ученые рекомендуют вечером пить теплое молоко. В нем есть триптофан — аминокислота, которая повышает уровень серотонина и мелатонина в организме. Последний гормон регулирует естественные механизмы сна.

Увеличивает концентрацию серотонина и миндальное молоко. Отлично расслабляет ромашковый чай. Эффект от этого напитка помогает усилить магний.

Магний и калий, которые благотворно влияют на качество сна, содержатся и в кокосовой воде. Минералы расслабляют и настраивают организм на отдых. Еще одним напитком, который особенно полезно пить перед сном, назвали вишневый сок.

Ранее испанские диетологи предложили отказаться от пяти продуктов на ужин, которые мешают полноценному ночному отдыху. В список попали сырные и острые блюда, красное вино, темный шоколад и капуста.