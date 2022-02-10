Названы указывающие на появление тромба симптомы

Боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей указывают на появление тромба. Об этом предупредил РИА «Новости» доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. По его словам, при появлении перечисленных симптомов следует вызвать скорую помощь и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция.

«Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь», — сказал Чупин.

Он добавил, что вызывать медиков следует даже в том, случае, если человеку просто кажется, что «что-то не то» — лучше перестраховаться.

Врач уточнил при этом, что схожие симптомы проявляются при возникновении так называемого корешкового синдрома — того, про который в быту говорят «прострелило». Оценить серьезность проблемы может только специалист.

Если же у пациента действительно диагностируют острый тромбоз, единственный выход — тромбэктомия, хирургическая процедура, иначе человек просто потеряет конечность.

Впрочем, в ряде случаев можно обойтись мощной антикоагулянтной терапией и специфическим лечением ангиопротекторами или тромболитическими препаратами, которые растворяют тромб. Все зависит от конкретной ситуации, резюмировал врач.

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