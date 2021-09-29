Названы три витамина, которые нужно принимать женщинам после 40 в осенний период

Диетолог Марина Макиша порекомендовала три главных витамина, которые следует пить женщинам после 40 лет осенью. По ее словам, это витамины D, B и C. В осенний период из-за недостатка солнца особенно остро ощущается дефицит витамина D, передала «Вечерняя Москва».

«В осенне-зимний период обязательно нужно принимать витамин D. Но сначала желательно сдать анализы: узнать, есть ли его нехватка. Если нет дефицита — принимать в профилактической дозировке, если есть — скорректировать по рекомендации врача», — сообщила диетолог.

Она добавила, что от стресса и депрессий лучше всего помогают витамины группы B. Также они способны снижать утомляемость. Витамин С нужно пить в том случае, если человек ест мало овощей и фруктов. Увеличивать дозировку можно только после сдачи анализов и консультации с лечащим врачом.

При дефиците витамина D можно разнообразить свой рацион питания морскими продуктами с высоким содержанием жира. Сюда следует также добавить яичный желток, молоко, сметану.