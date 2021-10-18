Названы три способа победить осеннюю сонливость

Кофеин в осеннее время помогает побороть дневную сонливость. Есть еще несколько способов справиться с ней. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Чашка кофе поможет, если сонливость не связана с нарушением режима сна или каким-то заболеванием.

«Есть одно средство от дневной сонливости, его все знают, оно действует на людей, мышей, тараканов и даже рыб — это кофеин. Это химическое вещество, которое уменьшает сонливость у всех живых существ», — объяснил Полуэктов.

Если человеку систематически хочется спать, нужно задуматься о изменении своего режима сна. Одна в случае, когда человек много спит ночью, но сонливость сохраняется, можно говорить о психическом расстройстве, оно обостряется осенью.

«Депрессия — это достаточно распространенное состояние, которое встречается где-то у десяти процентов людей. Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать», — добавил сомнолог.

По его словам, недостаток яркого солнечного света может привести к развитию сонливости, сонливость будет указывать на депрессивное состояние.

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