Названы три симптома рака, которые нельзя игнорировать

Вздутие и боль в животе, кровь в стуле и потеря веса должны насторожить каждого. Эти симптомы могут сигнализировать о раке прямой кишки, который развивается не в одночасье. Любой из этих симптомов говорит о том, что пора к врачу.

«Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов, поэтому до этого момента никаких признаков может не быть», — написала на своей странице в Instagram хирург и онколог Елена Смирнова.

Врач назвала три основных симптома, которые могут помочь выявить рак на ранней стадии. Это изменение характера стула и кровь, вздутие живота и боли в этой области и снижение веса и работоспособности.

«Есть рекомендации всем к 45 годам посетить проктолога для минимального обследования», — добавила Смирнова.

Ранее внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что кровь в любых физиологических жидкостях может свидетельствовать об онкологическом заболевании. Рак можно победить в 97% случаев при ранней диагностике.