Названы три обязательных в рационе продукта | 360°

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Названы три обязательных в рационе продукта

Диетолог Алекс Плато: в рационе обязательно должны быть белки, овощи и чистая вода

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Рацион может различаться в зависимости от вкусовых предпочтений и физических особенностей человека, однако есть продукты, которые абсолютно незаменимы. Это белки, овощи и чистая питьевая вода. Об этом Общественной службе новостей рассказал диетолог, нутрициолог Алекс Плато.

Источник белка можно выбрать любой по вкусу. Это может быть рыба, молочные продукты, мясо или яйца. Из овощей самым полезным врач назвал сельдерей, однако разнообразие овощей в тарелке только пойдет на пользу. Что касается воды, она должна быть чистой, пить ее нужно в достаточном количестве — как правило, не менее полутора литров в сутки.

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Рацион можно менять по своему усмотрению, однако эти компоненты необходимы, чтобы поддерживать здоровье организма. Желательно, чтобы белки и овощи присутствовали в каждом приеме пищи.

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«Белки, овощи и вода смогут поддержать организм человека в рабочем состоянии в любой обстановке. Все остальное вторично, — заключил диетолог.

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