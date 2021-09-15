Названы три гигиенические привычки из СССР, которые опасны для здоровья

Часто мы делаем что-то, не задумываясь о том, какой вред это наносит нашему здоровью. ИА Nation News назвало три гигиенические привычки, пришедшие из СССР, от которых лучше отказаться прямо сейчас.

Первая привычка — умывать лицо хозяйственным мылом. Хозяйственное мыло содержит вещества, которые плохо влияют на кожу, сушат ее, вызывают раздражение и жжение: канифоль, саломас, щелочь, едкий натрий и жирные кислоты.

Также некоторые привыкли, когда закончилась туалетная бумага, заменять ее на газету. Делать этого нельзя: типографская краска содержит в себе вредные для организма вещества, которые, проникая сквозь слизистую, могут спровоцировать возникновение свинцовых опухолей.

Вместо средства для снятия макияжа некоторые женщины используют мужской одеколон. Это удобно, но привычка эта также опасная: спиртосодержащие средства становятся причиной сухости и шелушения кожи, и, кроме того, могут оказать серьезный вред при попадании в глаза.