Названы три элемента, которые нужно включить в рацион после 40 лет

Людям старше 40 лет нужно начинать тщательнее следить за своим здоровьем, чтобы надолго сохранить молодость и хорошее самочувствие. Издание Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Красота и здоровье» назвало три важных элемента, которых часто не хватает возрастному организму: это магний, железо и витамин Е.

Индикаторами дефицита магния могут быть частые головные боли, мышечные спазмы и проблемы с желудком. Для профилактики дефицита лучше включить в рацион орехи, бобовые и зелень, а проверить показатели микроэлемента в организме можно, сдав анализы в клинике.

Витамин Е улучшает качество кожи, замедляя процессы старения. Его можно получить из арахиса, фундука, кукурузного масла и семян подсолнечника, написало ИА Nation News.

Кроме того, важно время от времени сдавать анализы, проверяя уровень железа. Особенно это важно для женщин, поскольку у них может возникать дефицит после менструаций. Большое количество железа содержится в морепродуктах и субпродуктах.