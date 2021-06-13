Названы топ-5 самых распространенных ошибок при похудении

Первая ошибка при похудении — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Многие люди, полагая, что приобретают исключительно полезные продукты, не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают еды больше, чем нужно.

«Люди отдают предпочтение якобы полезным продуктам. Например, покупают в магазине то, что якобы полезно для фигуры: обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее», — рассказал в беседе с радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По его словам, производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде «полезно для фигуры», который обусловлен тем, что в нем сокращено содержание сахара процентов на десять.

«Но ведь он при этом увеличил содержание жира, или наоборот», — пояснил Бобровский.

Вторая ошибка — это быстрый переход на кардинально новое питание. Врач объяснил, что выдержать совершенно другой режим бывает очень сложно, и попытка терпит провал.

Еще одна ошибка — это стремление похудеть исключительно за счет физических нагрузок. Но такой подход неэффективен. Дело в том, что очень тяжело сохранить результаты такого похудения.

Чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче — это четвертая ошибка. Желание похудеть исключительно «на силе воли» в итоге может привести к обратному результату, потому что у худеющего возрастает стресс, который влечет за собой переедание.

Пятая ошибка заключается в том, что человек, лишая себя удовольствия от еды, не предлагает себе ничего приятного взамен. От этого накапливается разочарование, как итог — отказ от намеченной цели.

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