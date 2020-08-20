Названы типичные признаки проявления бешенства у животных

Характерные признаки бешенства — слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Еще домашние питомцы будут поедать разные инородные предметы — палки, камни.

Бешенство может протекать и атипично. Тогда симптомы заболевания будут сглажены. Поэтому лучше внимательнее следить за поведением животных. В результате данного недуга дикие животные перестают бояться людей, они выходят из леса в жилые массивы, к человеку.

«Укус зараженного бешенством животного может быть опасен для человека. Если рана нанесена ближе к голове, то вирус бешенства может попасть в головной мозг. Поэтому в этом случае ситуация может быть еще критичнее», — рассказал ветеринар.

Он посоветовал в таком случае обратиться в ближайший травматологический пункт.

Проявление бешенства у собак не имеет особенной специфики. Признаки данного заболевания характерны для всех млекопитающих, его симптомы схожи для всех видов.