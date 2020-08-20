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    20 августа 2020, 10:36

    Названы типичные признаки проявления бешенства у животных

    Алена Макаренко

    Изменения в поведении домашнего животного могут говорить о заболевании бешенством. Это объяснил ветеринарный врач Денис Середа, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Названы типичные признаки проявления бешенства у животных

    Характерные признаки бешенства — слюнотечение, водобоязнь, то есть животное в этом случае будет отказываться от воды. Еще домашние питомцы будут поедать разные инородные предметы — палки, камни.

    Бешенство может протекать и атипично. Тогда симптомы заболевания будут сглажены. Поэтому лучше внимательнее следить за поведением животных. В результате данного недуга дикие животные перестают бояться людей, они выходят из леса в жилые массивы, к человеку.

    «Укус зараженного бешенством животного может быть опасен для человека. Если рана нанесена ближе к голове, то вирус бешенства может попасть в головной мозг. Поэтому в этом случае ситуация может быть еще критичнее», — рассказал ветеринар.

    Он посоветовал в таком случае обратиться в ближайший травматологический пункт.

    Проявление бешенства у собак не имеет особенной специфики. Признаки данного заболевания характерны для всех млекопитающих, его симптомы схожи для всех видов.

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