Названы страшные последствия перенесенного COVID-19

Проведенные анализы и исследования с пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию, показали, что постковидному синдрому подвержены каждый пятый. Они ощущают постоянную тревогу, впадают в депрессию.

Мужчины испытывают боль в тестикулах и сталкиваются с проблемой мочеиспускания, у женщин сбивается менструальный цикл. Начинается воспаление сердечной мышцы, стреляющая боль в почках и судороги. Кроме того, многим трудно сосредоточится на одной мысли, а в голове появляется настоящий туман. Все это может продолжаться от двух недель до полугода уже после выздоровления от коронавирусной инфекции.

Настолько широкий спектр симптомов затрудняет диагностику и назначение лечения. По мнению ученых, постковидный синдром может быть не одним, а четырьмя видами заболеваний.

Причиной может быть сверхсильный иммунный ответ организма на появление возбудителя, так называемый цитокиновый шторм, когда антитела начинают атаковать не только вирус, но и органы. Часть экспертов считает, что после этого иммунная система еще долго не может восстановиться.

Как сообщило Ura.ru, специалисты отметили, что некоторые возвращаются к жизни в течении полугода, а другие поправляются за две недели. При этом связи между тем, тяжело или бессимптомно протекала коронавирусная инфекция нет.