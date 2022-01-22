Названы стопроцентные симптомы заражения «омикроном»

Появление сразу насморка, головной боли, расстройства стула и осиплости почти на 100% говорит о заражении «омикроном». Об этом предупредил инфекционист Евгений Тимаков.

По словам медика, о заражении штаммом коронавируса «омикрон» может свидетельствовать как один симптом, так и комплекс признаков.

«Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет „омикрон“, в данный период, в момент роста заболеваемости», — сказал Тимаков в интервью ТАСС.

При этом он добавил, что «омикрон» может сопровождаться различными проявлениями, а течение болезни может быть разным. Это значит, что у человека может быть просто насморк, или боли в горле, или нарушения сна.

«При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических», — отметил инфекционист.

Всего за время пандемии российские врачи выявили более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось свыше девяти миллионов пациентов.