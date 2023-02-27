Эксклюзив 27 февраля 2023, 17:41 Названы сроки выпуска вакцины от аллергии на пыльцу березы Профессор Ильина заявила о выпуске новой вакцины на пыльцу березы через два-три года РИА «Новости»

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Инновационную вакцину от аллергии на пыльцу березы разработали российские специалисты. Окончательно новый препарат планируют выпустить через два-три года. Это время необходимо для проведения клинических исследований, которые подтвердят безопасность и эффективность вакцины. Об этом «360» рассказала профессор и заместитель директора по клинической работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина.

Она подчеркнула, что доклинические испытания препарата уже завершились. Следующим этапом станут клинические исследования, которые проходят в трех фазах. Но проводить их нужно не в сезон опыления, то есть зимой.

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«Сначала проверяется безопасность в первую фазу, а судить об эффективности можно только после сезона опыления. То есть два-три года [завершения испытаний] — это оптимистичный вариант. Плюс время на регистрацию», — заявила Ильина.

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Специалист пояснила, что вакцина в организме пациента способствует выработке блокирующих антител и снижает чувствительность к аллергену. Уже существующие инъекционные препараты от аллергии предусматривают очень долгий курс, включающий в себя 30 уколов, что не всегда удобно для пациентов. Новая рекомбинантная вакцина предполагает всего пять или шесть инъекций.

Профессор добавила, что об эффективности препарата говорить пока рано, так как необходимо провести все исследования. Но предполагается, что она станет высокой.