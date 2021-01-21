Названы сроки возобновления всероссийской диспансеризации

Сейчас диспансеризация проходит только в отдельных регионах. Это связано со стремлением властей не допустить распространение коронавируса.

«Хронические неинфекционные заболевания на карантин не уходят, они все это время существовали. Поэтому, я думаю, когда мы сформируем в большей степени так называемый коллективный иммунитет, мы, наверное, сможем говорить о возобновлении диспансеризации по всей России», — рассказала Драпкина.

Диспансеризация необходима для своевременного выявления болезней, которые могут привести к летальному исходу, если их не диагностировать, отметила главный внештатный специалист Минздрава. В частности, речь идет про сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологию и заболевания легких.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал медиков настоящими героями. Он заявил, что каждый россиянин ощутил теплоту и заботу с их стороны.