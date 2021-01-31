Названы сроки вакцинации переболевших COVID-19

У переболевших коронавирусом людей формируются антитела к инфекции, поэтому с вакцинацией им можно не спешить. Однако со временем иммунитет начинает исчезать. Пока точно неизвестно, как скоро им следует поставить прививку после выздоровления.

Об этом «Российской газете» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сроки исчезновения поствакцинального или полученного после заболевания иммунитета науке неизвестны.

«Пока лишь ясно, что людям, перенесшим ковид, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени», — уточнил Горелов.

По его мнению, ориентироваться на количество антител неверно. Эксперт объяснил, что ранние антитела IgM живут в организме не дольше двух месяцев, антитела IgG — 4-6 месяцев.

«Значение имеет специфическая Т-клеточная память. Именно благодаря ей новая встреча с уже перенесенной инфекцией пройдет спокойнее. Иммунная система запоминает антиген и вырабатывает антитела, делающие безопасной новую встречу с тем же вирусом», — подчеркнул эксперт.

Антиковидная российская вакцина в розничную продажу не поступает, поэтому требовать оплаты ее стоимости по закону нельзя. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.