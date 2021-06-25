Названы сроки вакцинации 60% населения Москвы

Показатель в 60% вакцинированных жителей власти Москвы планируют достичь к 15 июля. Для этого два миллиона человек должны сделать первую прививку от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что постановление главы московского управления Роспотребнадзора определило сферы, где сотрудники обязаны пройти вакцинацию.

«По нашим оценкам, в них работают около 3,5-четыре миллиона человек. С учетом вакцинированных и переболевших где-то полгода назад — это примерно два миллиона человек. Если продолжатся такие же темпы вакцинации, то мы достигнем и выйдем на заданный график вакцинации в 60% первым компонентом к 15 июля», — заявила Ракова. Полный комплект прививки 60% москвичей смогут получить у 15 августа.

Анастасия Ракова отметила, что число госпитализированных с коронавирусом в Москве стало рекордным. Из общего числа попавших в больницы 15% находятся в реанимации.

Для стабилизации эпидемической ситуации в городе ввели ряд ограничений. Со следующей недели, организации должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Ограничения не касаются тех, кто сделал прививку от коронавируса, а также сотрудников больниц, оборонно-промышленного комплекса и предприятий Росатома.

Кроме того, с 28 июня посетить московские кафе и рестораны смогут только обладатели QR-кодов. Это те, кто прошел вакцинацию от коронавируса или сдал отрицательный ПЦР-тест.