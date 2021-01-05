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    05 января 2021, 20:04

    Врач сказал, когда заболеваемость ковидом в России пойдет на спад

    Анатолий Минкин

    Снижение количества случаев заражения коронавирусом можно ожидать в начале весны. Об этом в беседе с Ura.ru заявили российские врачи.

    По словам иммунолога Владимира Болибока, резкого подъема заболеваемости, как это было осенью и зимой можно не ждать. Он пояснил, что сейчас Россия проходит плато, когда идет самый большой рост новых случаев заражения.

    «К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — уточнил он.

    Резкого спада новых случаев заражения можно не ждать. Сам процесс может занять несколько месяцев. Эффект даст еще и масштабная вакцинация населения. Таким мнением поделился советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский

    Он пояснил, что к началу весны снижение случаев заражения только начнется и будет плавным.

    «Если должным образом пойдет в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», — отметил он.

    По мнению одного из старейших вирусологов России, который отказался представляться, резкий спад можно ждать только летом, когда вырастет число с иммунитетом к возбудителю. Прежде всего это переболевшие, у которых сформировались антитела, а также вакцинированные. Кроме того летом заболеваемость всегда идет на спад, отметил эксперт.