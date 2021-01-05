Врач сказал, когда заболеваемость ковидом в России пойдет на спад

По словам иммунолога Владимира Болибока, резкого подъема заболеваемости, как это было осенью и зимой можно не ждать. Он пояснил, что сейчас Россия проходит плато, когда идет самый большой рост новых случаев заражения.

«К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — уточнил он.

Резкого спада новых случаев заражения можно не ждать. Сам процесс может занять несколько месяцев. Эффект даст еще и масштабная вакцинация населения. Таким мнением поделился советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский

Он пояснил, что к началу весны снижение случаев заражения только начнется и будет плавным.

«Если должным образом пойдет в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее», — отметил он.

По мнению одного из старейших вирусологов России, который отказался представляться, резкий спад можно ждать только летом, когда вырастет число с иммунитетом к возбудителю. Прежде всего это переболевшие, у которых сформировались антитела, а также вакцинированные. Кроме того летом заболеваемость всегда идет на спад, отметил эксперт.