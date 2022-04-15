Названы сроки проведения третьей фазы исследований назальной вакцины от ковида
Директор НИЦ Гинцбург назвал срок начала 3-й фазы исследований назальной вакцины от ковида
Старт третьей фазы исследований назальной вакцины от коронавируса запланирован через несколько недель. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что по результатам первой и второй фаз исследований назальная форма вакцины «Спутник» уже зарегистрирована.
«Через неделю—две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом», — привел ТАСС слова Гинцбурга.
Подобное исследование и его результаты, как отметил директор Центра, могут стать принципиально новым шагом в борьбе с передающимися воздушно-капельным путем инфекциями, отметил RT.
На прошлой неделе стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запланировал исследование назальной вакцины от ковида с участием детей. Этот этап станет следующим после полного завершения исследования у взрослых, отметил Гинцбург.
О регистрации первой в мире назальной вакцины российским Минздравом стало известно 1 апреля. Вакцина является двухкомпонентной, интервал между применениями составляет три недели.