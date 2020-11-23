Названы сроки поступления в гражданский оборот вакцины «ЭпиВакКорона»

В пресс-службе уточнили, что препарат запустят в оборот до конца текущего года. В настоящий момент произведено уже 25 тысяч доз вакцины. До конца года в целом планируется выпустить 50 тысяч единиц, пишет сайт RT.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“ поступит в гражданский оборот до конца 2020 года», — отмечается в сообщении.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил о превосходстве российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» над препаратом британской компании AstraZeneca.