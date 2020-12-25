Названы сроки появления массового иммунитета к коронавирусу у россиян

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу может выработаться к лету 2021 года. Однако это оптимистичный сценарий.

«Но все-таки, если смотреть трезво, наверное, это будет дольше», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, до сих пор открытым остается вопрос, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 и сделавших прививку.

«Одно дело, если на год или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать», — подчеркнул он.

Глава РАН считает, что в вопросе борьбы с коронавирусом придется придерживаться такой же тактики, «которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа».

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова предположила, что коронавирус в российской столице может отступить к концу весны 2021 года. Однако это случится при условии массовой вакцинации. По ее словам, в данный момент рост заболеваемости в городе замедляется.

Москва с начала эпидемии является лидером по числу подтвержденных случаев COVID-19. Всего в столице заразились коронавирусом 764 789 человек. Полностью выздороветь удалось более 588 тысячам. Жертвами болезни стали 10 689 москвичей. Всего в России COVID-19 зафиксировали у 2,9 миллиона человек.