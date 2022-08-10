Названы сроки новой волны коронавируса в России

Рост количества заболевших коронавирусом в России начнется в августе, а спад — к сентябрю, заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, события развиваются по сценарию, который имел место в Южной Африке, США и Европе. Новая волна вызвана штаммом «омикрон B.A.5». Однако ее пик уже достигнут, теперь заболеваемость пойдет на спад.

«Это происходит практически во всех странах, за исключением Японии и России. Чем меньше люди ездят и перемещаются между странами, тем дольше может откладываться вспышка», — пояснила биолог.

До этого Россия на полмесяца отставала от Европы по распространению коронавируса. Сейчас интервал значительно увеличился, что дает время на подготовку.

Россиян снова призывают пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественных местах. При этом новый учебный год начнется в очном формате — в школах предприняты необходимые санитарные меры.