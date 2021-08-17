Названы сроки начала четвертой волны коронавируса в России

Четвертая волна заражений коронавирусом может начаться уже в ноябре. Об этом предупредил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

«Я знаю, что в Европе вроде бы четвертая волна начинается, по крайней мере, намечается. К нам, возможно, придет месяца через три. Будет это „йота“ или нет, трудно сказать. Может оказаться, что какой-то другой штамм перебьет „йоту“», — заявил профессор Urа.ru.

Он пояснил, что сроки распространения штамма «йота» в России будут зависеть от времени появления этой мутации на территории страны. Также важным фактором является вопрос, сможет ли прижиться новый штамм.

По словам Чумакова, если большинство россиян будут привиты от коронавируса, то «йотой» может вообще никто не заразиться.

Ранее СМИ сообщили, что смертность от штамма «йота» него составляет 82%. Но эту информацию опроверг кандидат биологических наук Сергей Седых. Ученый пояснил, что журналисты неправильно истолковали опубликованную о мутации статью. В материале говорилось смертность от «йоты» для пациентов в возрасте от 65 до 74 лет на 82% выше, чем у первоначальной версии.