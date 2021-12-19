Названы сроки испытания нового российского антиковид-препарата

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург официально сообщил сроки исследования нового препарата против коронавирусной инфекции. Этот препарат охарактеризован как «коктейль из антител».

«Препарат — это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус», — пояснил Гинцбург ТАСС.

Испытания начнутся 5–10 января 2022 года и продлятся около двух-трех месяцев.

Второй препарат разработан на основе низкомолекулярной химии, которая будет, по словам Гинцбурга, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже на тяжелых стадиях. Испытания начнутся во второй половине 2022 года.

Ранее было заявлено ВОЗ, что организация здравоохранения до сих пор ожидает от России техническое досье на вакцину «Спутник V» и дополнительную информацию о ней. В этом и заключается причина задержки признания российского препарата. При этом подчеркивается, что утверждения о том, что ВОЗ лицензирует только западную продукцию, являются неправильными.