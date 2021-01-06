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    06 января 2021, 21:08

    Названы срок масштабного запуска производства вакцины «Спутник V»

    Анатолий Минкин

    Производство десятков миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в России в феврале 2021 года. Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
    Названы срок масштабного запуска производства вакцины «Спутник V»

    Он подчеркнул, что выпускающие препарат плошадик пересмотрели свои производственные планы в сторону увеличения объемов.

    «Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля», — подчеркнул Дмитриев.

    Он отметил, что для увеличения объемов производства требуется технологический опыт и расширение числа предприятий.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что на сегодняшний день в России над производством вакцины от коронавируса «Спутник V» работаю шесть производств. Но в ближайшее время планируется открыть еще одну. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи. В качестве основы создатели взяли уже проверенную форму аденовирусных векторов человека. Это безопасный и эффективный препарат без долгосрочных негативных последствий.

    Вакцинация проходит в два этапа с разницей между уколами до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. После введения препарат позволяет сформировать антитела к возбудителю.