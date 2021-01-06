Названы срок масштабного запуска производства вакцины «Спутник V»

Он подчеркнул, что выпускающие препарат плошадик пересмотрели свои производственные планы в сторону увеличения объемов.

«Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля», — подчеркнул Дмитриев.

Он отметил, что для увеличения объемов производства требуется технологический опыт и расширение числа предприятий.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что на сегодняшний день в России над производством вакцины от коронавируса «Спутник V» работаю шесть производств. Но в ближайшее время планируется открыть еще одну. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Спутник V» — это первый в мире зарегистрированный препарат против коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи. В качестве основы создатели взяли уже проверенную форму аденовирусных векторов человека. Это безопасный и эффективный препарат без долгосрочных негативных последствий.

Вакцинация проходит в два этапа с разницей между уколами до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. После введения препарат позволяет сформировать антитела к возбудителю.