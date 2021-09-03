Названы способы защититься от простуды

Осень — время активного распространения инфекций. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы защититься от простуды.

В первую очередь нужно укреплять слизистые горла и носоглотки. Для этого специалист порекомендовал чаще пить теплые напитки — черный и зеленый чай с добавлением трав и имбиря.

«Если это будет на постоянной основе каждое утро, то это хорошо и для слизистой оболочки задней стенки глотки, и для желудочно-кишечного тракта», — отметил Зайцев.

Очень важно утепляться и одеваться по погоде. При этом слишком сильно укутываться не нужно — из-за потоотделения тело может переохладиться, что даст обратный желаемому эффект.

Наконец, врач призвал побольше гулять и проводить много времени на свежем воздухе, по возможности выбираться на природу.

«Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении и все будет хорошо», — заключил специалист.