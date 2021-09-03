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    03 сентября 2021, 13:33

    Названы способы защититься от простуды

    Полина Гребенщикова

    Осень — время активного распространения инфекций. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru о простых правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы защититься от простуды.

    Названы способы защититься от простуды

    В первую очередь нужно укреплять слизистые горла и носоглотки. Для этого специалист порекомендовал чаще пить теплые напитки — черный и зеленый чай с добавлением трав и имбиря.

    «Если это будет на постоянной основе каждое утро, то это хорошо и для слизистой оболочки задней стенки глотки, и для желудочно-кишечного тракта», — отметил Зайцев.

    Очень важно утепляться и одеваться по погоде. При этом слишком сильно укутываться не нужно — из-за потоотделения тело может переохладиться, что даст обратный желаемому эффект.

    Наконец, врач призвал побольше гулять и проводить много времени на свежем воздухе, по возможности выбираться на природу.

    «Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении и все будет хорошо», — заключил специалист.