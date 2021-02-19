Названы способы снизить артериальное давление без лекарств

Гипертоникам дали советы по снижению артериального давления без специальных препаратов. Их перечислили эксперты американской Mayo Clinic.

Специалисты призывают контролировать вес. Лишние килограммы нарушают сон, что еще больше повышает кровяное давление. Необходимо включить в рацион больше фруктов, овощей и нежирной молочки. Кроме того, стоит сократить количество продуктов с содержанием насыщенных жиров и холестерина. Также лучше отказаться от слишком большого объема соли.

Кроме того, рекомендуется заниматься спортом каждый день по полчаса. В качестве аэробных упражнений подойдет ходьба, езда на велосипеде или плавание. Помимо этого, необходимо как минимум два раза в неделю заниматься силовыми тренировками.

Специалисты советуют отказаться от табака и алкоголя, сократить употребление кофеина. Влияние кофеина еще не до конца изучено, но он может повышать артериальное давление.

А еще важно не допускать перерастания стресса в хронический. Нужно планировать день или неделю, расставлять приоритеты, не пытаться закончить слишком много дел и научиться говорить «нет», написало издание Newinform.