Названы способы распознать лекарство-пустышку

Распознать лекарство-пустышку не так легко, ведь для проверки эффективности препарата проводятся серьезные клинические исследования. Но есть способы выявить недейственное средство дома, заявил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Первый и самый простой — это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на прием, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что проверить лекарство также можно, самостоятельно изучив клинические исследования, научные работы и протоколы. Всю прочтенную информацию необходимо проанализировать. Найти данные можно на специализированных сайтах для медиков. В качестве примера Мохамед Али назвал PubMed и UpToDate. Но такой способ может быть достаточно сложным, так как далеко не все имеют медицинские и фармакологические знания.

«Кроме того, существуют различные официальные организации и движения пациентов, например, Всероссийский союз пациентов, в которые можно обратиться за советом и получить помощь от тех, кто сталкивался с похожей проблемой и смог найти ответ», — заключил медицинский директор.