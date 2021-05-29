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    29 мая 2021, 02:47

    Названы способы распознать лекарство-пустышку

    Дарья Бунякова

    Распознать лекарство-пустышку не так легко, ведь для проверки эффективности препарата проводятся серьезные клинические исследования. Но есть способы выявить недейственное средство дома, заявил медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

    Названы способы распознать лекарство-пустышку

    «Первый и самый простой — это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на прием, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

    Он добавил, что проверить лекарство также можно, самостоятельно изучив клинические исследования, научные работы и протоколы. Всю прочтенную информацию необходимо проанализировать. Найти данные можно на специализированных сайтах для медиков. В качестве примера Мохамед Али назвал PubMed и UpToDate. Но такой способ может быть достаточно сложным, так как далеко не все имеют медицинские и фармакологические знания.

    «Кроме того, существуют различные официальные организации и движения пациентов, например, Всероссийский союз пациентов, в которые можно обратиться за советом и получить помощь от тех, кто сталкивался с похожей проблемой и смог найти ответ», — заключил медицинский директор.