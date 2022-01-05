Названы способы определить болезнь по запаху

Появление неприятного запаха от тела может стать сигналом о развитии болезни одного из внутренних органов. От том, как определить заболевание рассказала в беседе с «Пятым каналом» гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

Она пояснила, что здоровый человек практически не ощущает запаха своего тела, но если появляются некие нотки, то можно с уверенностью сказать, что человек заболел или ему не хватает витаминов. К примеру, при появлении запаха уксуса лучше срочно обратиться к врачам — это признак туберкулеза или нехватка витаминов B и D.

«Чаще всего мы сталкиваемся с запахом ацетона от кожи людей, страдающих сахарным диабетом. У людей с патологией почек мы можем ощущать от кожи запах аммиака», — рассказала Елена Тюльпина.

При инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта от кожи начинает ощущаться запах гниющей рыбы, отметила специалист. Врач добавила, что в этом случае речь идет о нарушении в усвоении белка, который начинает разлагаться.

По запаху можно даже определить отравление различными веществами. Если человек пострадал от фосфора или мышьяка, то он почувствует слабые нотки чеснока, если произошло отравление ацетоном, то можно ощутить аромат гниющего яблока.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что при всех случаях, когда человек почувствует неприятный запах от самого себя или своих близких — это повод обратиться к врачу и пройти обследование. Это предотвратит развитие осложнений.