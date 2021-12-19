Названы способы легче перенести грипп и ОРВИ

Теплая ванна, хороший сон, питье воды и промывание носа помогут людям легче справиться с гриппом и ОРВИ. Такие советы дало издание «Ридус».

Как отмечают авторы, при возникновении простуды человеку необходимо как следует выспаться, чтобы организм отдохнул и был полностью готов бороться с болезнью. В этой связи, сну надо уделять 8-10 часов.

Также организму для борьбы с вирусами нужно большое количество воды. Пить ее надо много, но только простую. Кроме нее можно позволить себе чай, морс, куриный бульон. И никаких газировок или кофе.

В том случае, если очень сильно болит голова или ломит тело, можно принять обезболивающее средство, однако злоупотреблять им не следует. Прием таких препаратов чреват побочными эффектами. Если температура поднялась выше 38 градусов, рекомендуется полежать в теплой ванной около 15 минут.

Что касается болей в горле и заложенности носа, то с ними помогут справиться полоскания и промывания.