Названы способы, как сделать фастфуд полезным

Питаться фастфудом без риска для организма можно. Лучше всего приготовить бургер или пожарить картошку дома. Если возможности такой нет, то и готовый фастфуд можно сделать более здоровым.

«Выбирайте фастфуд, где есть какая-то зелень, чтобы компенсировать вред. Или возьмите с собой огурец, лист салата. Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать „по-деревенски“», — рассказала во время интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

В случае с бургером, нужно убрать одну половину булки и добавить овощей. Лучше вообще оставить только котлету с сыром и овощами. Если захотели шаурму — берите куриную, а не баранью, а вместо майонеза попросите добавить томатный соус. Покупать фастфуд необходимо только в проверенных местах.

Вкусный и безвредный бургер можно приготовить дома. Для этого понадобится цельнозерновой хлеб, котлета из качественного мяса и зелень. Можно завернуть индейку или куриную грудку в лаваш и добавить томатный соус и специи.

Картошку лучше не жарить, а запекать. В этом случае получится приготовить ее без масла. На десерт вместо мороженного можно смешать йогурт с годами и заморозить его.

Ранее в роспотребнадзоре рассказали, что основная опасность фастфуда — это искусственные трансжиры, которые могут навредить сердечно-сосудистой системе и вызвать воспаление.