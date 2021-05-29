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    29 мая 2021, 21:53

    Названы способы избежать болезней летом

    Анатолий Минкин

    Проводить летний отпуск на больничной койке не хочется никому. Советы, избежать опасных болезней дали опрошенные Ura.ru врачи.

    Названы способы избежать болезней летом

    На первое место по опасности медики поставили кишечно-вирусные инфекции. Как пояснил кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, заразиться можно от употребления в пищу продуктов питания после неправильного хранения или во время покупок в местах, где не соблюдают санитарных норм.

    Опасными летом остаются энтеровирусные инфекции.

    «Летом процветает вирус Коксаки. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже. Возбудитель живет там, где тепло, в бассейнах, курортных зонах», — отметил Тимаков российских туристов, которые отправляются на отдых.

    Любителям поездок на природу не стоит забывать о клещах. Они переносят боррелиоз и энцефалит. После укуса необходимо сразу же обработать участок местным антисептиком. А насекомое достать и сдать на анализ в специальную лабораторию.

    Инфекционист Татьяна Чаленко отметила, что летом также обостряются заболевания верхних дыхательных путей из-за нечищенных кондиционеров. Она пояснила, что аппаратах накапливается патогенная микрофлора. Кроме того, можно получить переохлаждение, так что злоупотреблять кондиционерами не стоит.

    При выезде на отдых пить лучше только кипяченую воду, а при купании в море, реках или прудах стараться не глотать жидкость. Все овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. Даже если они выросли на вашей даче. Земля содержится множество яиц паразитов, так что нужно быть аккуратнее.

    Также не стоит забывать, что пандемия никуда не ушла. А значит нужно носить маски, следить за социальной дистанцией и мыть руки. Также можно сделать прививку, чтобы сократить риски заражения.