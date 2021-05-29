Названы способы избежать болезней летом

Проводить летний отпуск на больничной койке не хочется никому. Советы, избежать опасных болезней дали опрошенные Ura.ru врачи.

На первое место по опасности медики поставили кишечно-вирусные инфекции. Как пояснил кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, заразиться можно от употребления в пищу продуктов питания после неправильного хранения или во время покупок в местах, где не соблюдают санитарных норм.

Опасными летом остаются энтеровирусные инфекции.

«Летом процветает вирус Коксаки. Инфекция у человека протекает с высокой температурой, высыпаниями на коже. Возбудитель живет там, где тепло, в бассейнах, курортных зонах», — отметил Тимаков российских туристов, которые отправляются на отдых.

Любителям поездок на природу не стоит забывать о клещах. Они переносят боррелиоз и энцефалит. После укуса необходимо сразу же обработать участок местным антисептиком. А насекомое достать и сдать на анализ в специальную лабораторию.

Инфекционист Татьяна Чаленко отметила, что летом также обостряются заболевания верхних дыхательных путей из-за нечищенных кондиционеров. Она пояснила, что аппаратах накапливается патогенная микрофлора. Кроме того, можно получить переохлаждение, так что злоупотреблять кондиционерами не стоит.

При выезде на отдых пить лучше только кипяченую воду, а при купании в море, реках или прудах стараться не глотать жидкость. Все овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. Даже если они выросли на вашей даче. Земля содержится множество яиц паразитов, так что нужно быть аккуратнее.

Также не стоит забывать, что пандемия никуда не ушла. А значит нужно носить маски, следить за социальной дистанцией и мыть руки. Также можно сделать прививку, чтобы сократить риски заражения.