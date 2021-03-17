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    17 марта 2021, 21:01

    Названы способы избавиться от мигрени

    Дарья Морозова

    Врачи рассказали, как можно избежать мигрени. Об этом сообщил Life.ru.

    Названы способы избавиться от мигрени

    Терапевт Анастасия Сафронова рассказала, что для начала стоит обратить к врачу, который назначит правильные препараты. Не стоит пить лекарства без назначения врача, так как они могут не помочь и даже навредить.

    Физиолог Ринад Минвалеев также посоветовал акупунктурный массаж, а фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендовала принимать ванную с настоем валерианы, ромашки и душицы, которые отлично расслабляют и в целом полезны для организма.

    Диетолог Екатерина Захарова рассказал, что стоит высыпаться и следить за своим питанием. Следует спать не менее семи часов, а также не злоупотреблять жирной, соленой и сладкой пищей.

    «Продукты с высоким содержанием сахара и соли негативно влияют на сосуды, из-за этого кровь хуже поступает в мозг, что провоцирует очередной приступ мигрени», — рассказала она.

    Кроме того, при мигрени может помочь иглоукалывание. Главное, выбрать хорошего мастера, тогда эта процедура будет безболезненной и даже приятной.