Названы способы избавиться от мигрени

Врачи рассказали, как можно избежать мигрени. Об этом сообщил Life.ru.

Терапевт Анастасия Сафронова рассказала, что для начала стоит обратить к врачу, который назначит правильные препараты. Не стоит пить лекарства без назначения врача, так как они могут не помочь и даже навредить.

Физиолог Ринад Минвалеев также посоветовал акупунктурный массаж, а фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендовала принимать ванную с настоем валерианы, ромашки и душицы, которые отлично расслабляют и в целом полезны для организма.

Диетолог Екатерина Захарова рассказал, что стоит высыпаться и следить за своим питанием. Следует спать не менее семи часов, а также не злоупотреблять жирной, соленой и сладкой пищей.

«Продукты с высоким содержанием сахара и соли негативно влияют на сосуды, из-за этого кровь хуже поступает в мозг, что провоцирует очередной приступ мигрени», — рассказала она.

Кроме того, при мигрени может помочь иглоукалывание. Главное, выбрать хорошего мастера, тогда эта процедура будет безболезненной и даже приятной.