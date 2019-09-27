Названы способы борьбы с синдромом раздраженного кишечника

От СРК страдают около 20% населения планеты. А еще многие по разным причинам отказываются записываться на прием к врачу, поэтому не знают о недуге. Люди считают боль в животе и проблемы со стулом чем-то не заслуживающим внимания. Однако же это симптомы заболевания, требующего лечения.

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Чтобы точно определить наличие синдрома раздраженного кишечника, нужно пройти обследование и сдать указанные врачами анализы. Также предстоит сделать колоноскопию и рентген желудка. Если СРК подтвердится, врач назначит больному специальную диету, препараты от диареи и вздутия живота. В некоторых случаях специалисты рекомендуют записаться на сеансы к психологу.

К СРК могут привести частые стрессы, сбой в гормональной системе, неправильное питание и малоактивный образ жизни.