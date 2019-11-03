Названы способы борьбы с осенней хандрой

Квашеную капусту назвали более полезной для иммунитета, чем апельсины Подробнее

Заведующая лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова заявила, что само явление осенней хандры действительно существует. Такое состояние у человека наступает по весьма объяснимым физиологическим причинам. Сокращение солнечного света приводит к падению уровня мелатонина.

«Поскорее прийти в норму помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D. Это оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь», — рассказала специалист.

Особенно эти продукты будут полезны школьникам подросткового возраста, потому что появившаяся у них осенняя хандра может сказаться на учебе. Как отметила президент Института психологии и педагогики, доктор психологических наук Ольга Усанова, также важен круг общения школьника.

«Когда ребенок приходит в школу, перемены в его настроении зависят от того, нравится ему место учебы или нет, сколько у него там друзей, как его встречают педагоги и так далее», — пояснила она. По ее словам, для того, чтобы человек чувствовал себя благополучно, за день ему требуется, чтобы на него обратили внимание, как минимум семь раз.

Кроме спасения от осенней хандры апельсины, а с ними и квашеная капуста, станут отличным источником витамина C. Это особенно важно для укрепления иммунитета.