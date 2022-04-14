Названы способы борьбы с головной болью без лекарств

Головные боли можно преодолеть без приема обезболивающих. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на The Mirror.

Например, может помочь отдых в темной комнате. Для этого надо полежать, выключив свет или сделав освещение совсем слабым.

Также стоит попробовать горячие или холодные компрессы. Следует приложить теплое или охлажденное полотенце к тем зонам головы, которые болят больше всего.

Кроме того, бывает эффективна и акупрессура — точечный массаж. Для этого нужно помассировать круговыми движениями углубления у основания черепа в течение нескольких минут.