Названы способные вызвать зависимость продукты

Существуют продукты, которые могут вызвать у человека привыкание, и как следствие зависимость. Причины такого явления бывают не только психологическими, но и биохимическими, рассказала спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Эксперт в беседе с радио Sputnik отметила, что, к примеру, серьезную зависимость может вызвать сахар, поэтому его потребление следует строго контролировать.

От такой зависимости избавляться долго и сложно, отметила Савельева, поскольку мозгу комфортно получать простую и легкую энергию, к тому же к сладкому уже приучена микрофлора кишечника.

То же самое касается и молочных продуктов. Они хороши в терапевтических дозах из-за содержания лактозы и опиатов естественного происхождения, отметила Савельева.

«Так задумано, потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать на него очень легкий наркотический эффект. Для этого существуют опиаты, которые называются казоморфины — они успокаивают, расслабляют. Многие любят молочные продукты на ночь — это и есть проявление такого эффекта», — объяснила специалист.

Такая же проблема встает при употреблении хлеба и других мучных продуктов, пояснила нутрициолог, особенно в сочетании с дрожжами. От хлеба, по ее словам, людям отказаться даже сложнее, чем от сахара.

Следует внимательно следить за своим рационом, заключила Савельева, чтобы пристрастие к определенным продуктам не переросло в неконтролируемую тягу.

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что эпидемия ожирения в России может достигнуть масштабов США уже через 10 лет. По ее словам, это связано с увеличением количества фастфуда. Частое употребление такого вида еды, в котором содержится много углеводов и жиров, оказывает большую нагрузку на печень и ЖКТ и ведет к появлению лишних килограммов. Не идет на пользу и сидячий образ жизни.