Названы способные продлить жизнь напитки

Некоторые напитки способны продлить жизнь человека. В частности долгожители в большом количестве употребляют воду и красное и вино. Таким мнением поделилась доктор медицинских наук Натали Комова. Об этом сообщило РИА ФАН.

Медик заметила, что люди, которые обитают в местах проживания большого количества долгожителей, в основном употребляют воду и вино. С помощью воды из организма выводятся токсины и другие вредные вещества. Красное вино же является источником большого количества антиоксидантов.

Диетолог Дана Эллис Ханнес отметила также, что долгожителям свойственно каждый день употреблять черный кофе. Такую информацию передало Eat This, Not This.

Эндокринолог Зухра Павлова также рассказала, какие привычки свойственны долгожителям. Как правило, такие люди часто устраивают пешие прогулки.