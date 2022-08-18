Названы специи, снижающие аппетит

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова перечислила специи, которые способны подавлять аппетит. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, аромат цитруса, корица, мята и имбирь помогут человеку во время диеты.

«Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов. Для усиления свойств корицы можно сочетать ее с напитками из натурального кофе», — сказала Русакова.

Диетолог отметила, что мята обладает приятным ароматом, способствуют очищению кишечника и является профилактическим средством при запорах. Имбирь выводит лишнюю жидкость из организма и способствует быстрому снижению веса.

Русакова добавила, что все эти методы работают только в комбинации с правильным питанием и спортом.