Названы специфические симптомы заболевания печени

Желтушность кожных покровов, в том числе белков глаз, является специфичным признаком заболевания печени. Об это сообщил врач-терапевт, заместитель главного врача ивановской клиники «РЖД-Медицина» Антон Арсеньев, передала «Вечерняя Москва».

«Из специфических признаков — это, безусловно, желтушность кожных покровов, в первую очередь склер (белков глаза — ред.). Из менее специфических симптомов: появление так называемых телеангиоэктазий (сосудистых звездочек) на шее, лице, грудной клетки, передней брюшной стенке», — сообщил специалист.

Также говорить о заболеваниях печени могут сухость и шелушение кожных покровов, увеличение объема живота, слабость, снижение мозговой активности и утомляемость. Если человек испытывает некоторые из этих симптомов одновременно, ему необходимо обратиться к врачу, предупредил медик.

Он добавил, что к основным заболеваниям печени относятся гепатиты и цирроз, также может быть онкология и паразитарные варианты.