Названы советы по отсрочке старения
В первую очередь важно пересмотреть свой рацион питания и исключить из него «плохие» продукты. Вместо них нужно добавлять определенные микроэлементы и антиоксиданты. Их количество определяет геронтолог — специалист, занимающийся лечением, разработкой профилактических мер для пациентов старше 60 лет.
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Кроме того, тело должно задействовать все свои функции. Если человек занимается умственной деятельностью, активно работает и самоисцеляется мозг. Когда люди спят, организм восстанавливается. Поэтому фраза «Сон — для слабаков» — ложь. По мнению Мамева, говорить подобное — большая ошибка, так как все должно быть в меру. Организм «загнать» очень легко, за рекордом часто следуют неприятные последствия.
«Скажу банальную вещь: свое тело надо любить. Оно дано вам природой, это уникальное образование, ухаживать за ним нужно, как за любимой машиной, вовремя убирать неполадки, иначе все пойдет вразнос», — порекомендовал врач.
В среднем женщины начинают стареть приблизительно с 20 лет, а мужчины — с 30.