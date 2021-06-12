Названы сны, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем

В целом между частотой сновидений и здоровьем человека непосредственной связи нет. Однако у пациентов, страдающих неврозами, нарушается формула сна, и они очень часто видят сновидения. Часто еще и цветные, рассказал невролог Денис Захаров.

«Но что здесь первично, а что вторично? Первично — заболевание. Сказать, что частые цветные сны — признак невроза, нельзя. Это не патология. У любого человека могут быть сновидения — обычно их видят во второй половине ночи, уже под утро», — рассказал медик. Его слова привел портал «Доктор Питер».

Сновидения не должны быть мучительными и кошмарными. Такие сны могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, отметил невролог.

За цветные сны вступилась сомнолог Людмила Коростовцева. По ее словам, их наличие не говорит о каком-либо заболевании человека. Чаще всего, как отметил специалист, цветные сны видят впечатлительные люди.

Геронтолог, доктор медицинских наук Владимир Хавинсон рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы жить как можно дольше. По словам специалиста, лишь на 30% долголетие зависит от генетики. Остальное — результат образа жизни. И первое, на что нужно обратить внимание, это сон.