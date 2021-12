Названы снижающие холестерин продукты

Для снижения уровня холестерина в крови необходимо включить в рацион овсянку, бобы и фрукты. Об этом рассказала диетолог Эми Гудсон.

Как отметила медик, уровень холестерина заметно увеличивается с возрастом. После 50 лет необходимо употреблять растворимую клетчатку, которая помогает вывести холестерин из организма.

«Полезны овес и все, что сделано из овсяной муки. Фрукты, бобы, семена и орехи, такие как миндаль, занимают первое место в списке продуктов с растворимой клетчаткой», — привел слова Гудсон сайт Eat This, Not That!.

Диетолог посоветовала начинать день с каши, а затем съедать яблоко и миндаль в качестве перекуса. Также она порекомендовала всегда добавлять в йогурт семена и употреблять бобы на обед. Всего в день необходимо съедать от 25 до 38 граммов клетчатки, из которых от пяти до 10 граммов должна составлять растворимая клетчатка.

Ранее турецкий диетолог Зюлал Ялчин заявил, что с «плохим» холестерином может помочь справиться кефир. В этом кисломолочном продукте содержится множество питательных веществ.